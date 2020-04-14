Even though an induction ceremony could not be held for East Central High School National Honor Society members, these students were recognized for their academic efforts. Those who maintain a cumulative grade-point average of 3.5 or higher on a 4.0 system become eligible for membership during the second semester of their junior year. Membership continues as long as a student maintains the required GPA.
Seniors
Lauren Ahaus, Laine Anthony, David Badescu, Alyssa Bailey, Laura Barnhorst, Mitchell Behrle, Kaylynn Berg, Abigail Bischoff, Noah Blankman, Draven Block, Kanan Block, Zachary Bovard, Logan Breyman, Will Burke, Gwynn Burress, Cammi Caldwell, Ian Campbell, Kasey Carr, Thomas Carr, Casey Castle, Megan Caudy, Colton Colegate, Kaelyn Crane, Leigha Cummings, Olivia Curtis, Allison Davis, Riley Davis, Daniel Deddens, John Deddens, Clayton Deitsch, Silas Deline, Lauren DeLong, Donald Denny, Alexandra Disbro, Shelby Dole, Katherine Doll, Devon Donawerth, Alexandra Dudley, Cameron Eberhart, Samantha Engel, Gage Ertel, Selena Escobar, Anders Fox, Korrina Franklin, Maria Franks, Hailey Fritz, Emily Garcia, Karley Garrison, Josef Geisen, Caine Gindling, Ethan Gindling, Hannah Greene, Molly Gregg, Nicholas Griffin, Amelia Hartman, Maria Hartman, Maya Heilmayer, Adrik Herbert, Elizabeth Hoffman, Kaylee Hollowell, Zakary Hornberger, Olivia Horsman, Lauren House, Kiara Huber and Joshua Hudepohl.
Also, Logan Huismann, Jacob Hutson, Jack Isom, Kailynn Jewell, Jacob Johnson, Carly Kane, Benjamin Kern, Jackson Ketcham, Jacob Kichler, Abrianna Kidd, Emily King, Jade Klein, Faith Kneuven, Derek Kraus, Rachel Kraus, Evan Kubitz, Megan Laflin, Chase Ludwig, Jordan Marro, Madison McAdams, Andrea McCann, Elizabeth Meyer, Hannah Middleton, Allek Miller, Kaitlyn Miller, Cailee Mitchell, Zachary Monhollen, Luciano Montazemi, Oliver Moster, Dara Nash, Evanne Newland, Katelynn Osman, Kyle Partin, Gabriel Patton, Jayna Pennington, Katheryn Priebe, Kenneth Rahm, Violet Rebich, Hannah Reynolds, Hannah Riley, Sakora Rosemeyer, Anna Schmidl, Angela Schoenung, Kaitlyn Schuman, Kylie Scudder, Sarah Shipman, Kaylin Sizemore, Jordyn Smith, Sarah Smith, Dianna Sprague, Andrew Struewing, Brody Taylor, Troy Teepe, Rachel Tegenkamp, Jazmyn Templeton, Brookelyn Towe, Dylan Volk, Ashley Wagner, Isabella Watson, Hannah Weber, Leah Weiss, Noah Wheat, Allison White, Peyton Wilhelm and Lance Wuestefeld.
Juniors
Matthew Badinghaus, Gracie Baker, Clayton Benkert, Carson Bennett, Cameron Bergman, Parker Bishop, Ashlyn Blankenship, Ryan Bond, Mackenzie Brashear, Dakota Brennan, Annabelle Bridgewaters, Madison Burch, Elizabeth Busha, Ethan Campbell, Paige Carpenter, Jonathan Cleary, Elizabeth Collins, Jeffery Collins, Mya Cook, Austin Cox, Michael Crawley, Emma Crouse, Carson Davis, Draven Davis, Madelyn Dawson, Sarah Dezarn, Tyler Dickerson, Heath Doll, Julia Driggers, Amanda Duncan, Elizabeth Durham, Daniel El-Hussein, Samuel El-Hussein, Clayton Ellis, Skylar Engle, Bianca Fliehman, Travis Foote, Savannah Fox, Anna Francis, Kaylin Friedhoff, Devin Gaines, Brooklyn Gill, Alex Graf, Nathan Griffin, Helen Grimm, Cade Guard, Makenzie Guenther, Elijah Gwin, Elena Hall, Kyra Hall, Emily Harrington, Sara Hartley, Emilie Hicks, Maggie Hoog, Ethan Hopkins, Luke Hornbach, John Hotel, Allison Huismann, Lauren Huntington, Lacey Kelly, Jessica Kincer, Megan Kincer, Samuel Kirchgassner, Natalie Klei and Aidan Knecht.
Also, Kamiryn Knigga, Lauren Koelling, Brooklyn Konerman, Rachel Kuhn, Hannah Lauck, Alexis Lee, Hayley Lewis, Grace Lyness, Peyton Lyness, Alexia Makrancy, Marisol Martin, Owen Matthew, Kyla Maxwell, Ryan May, Charson McCory, Ally McGuire, Erin McKinney, Katherine Meyer, Makayla Miles, Madison Miller, Francis Monnig, Emily Morley, Alexander Newport, Andrew Nowlin, Rebecca Parnell, Erik Perkins, Colton Plymale, Eric Puterbaugh, Derek Richter, Molly Robison, Logan Rohrbacher, Kaylie Rowland, Kaylee Rumsey, Dylan Schutte, Harrison Shattuck, Madison Shumate, Reilly Small, Colton Smith, Tori Solar, Eva Spaugh, Matthew Steele, James Stenger, Jessica Stenger, Charles Steuver, Claire Stoneking-Wagner, Elizabeth Stout, Joshua Stroud, Aaron Tillman, Ava Tischbein, Andrew Toney, Lydia Trabel, Kolton Viel, Mia Volkmann, Caroline Walters, Chloe Webb, Landen Weis, Griffin Werner, Trey Werner, Taylor Whitehead, Alyssa Wilhelm, Noah Wilhelm, Kathryn Willett, Julia Williamson and Jada Witko.
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