East Central High School administrators have released the third quarter exemplary honor roll.
Madison Adams, Lauren Ahaus, Sophie Allen, Laine Anthony, Colton Ardis, Addyson Arnult, David Badescu, Matthew Badinghaus, Laney Baker, Laura Barnhorst, Emily Bartley, Michelle Batta, Megan Bauer, Mitchell Behrle, Cole Benegas, Andrew Bennett, Brody Bennett, Carson Bennett, Cameron Bergman, Joshua Bessler, Parker Bishop, Ian Bittner, Joseph Black, Noah Blankman, Ryan Bond, Ryan Bovard, Zachary Bovard, Abigail Bowling, Mackenzie Brashear, Annabelle Bridgewaters, Tyler Brotherton, Emma Bruner, Nathaniel Buesing, Julia Bulach, Madison Burch, Wade Burke, Wil Burke, Elizabeth Busha, Cammi Caldwell, Reid Caldwell, Ethan Campbell, Ian Campbell, Rachel Campbell, Laura Cannon, Annastasia Carballo, Brooke Carpenter, Paige Carpenter, Thomas Carr, Tyler Carr, Casey Castle, Megan Caudy, Skyler Cavins and Dominic Ciamarra.
Also, Katelyn Clayton, Addison Cleary, Jonathan Cleary, Anna Coffman, Caiden Cotten-Powers, Avery Cox, Kaelyn Crane, Emma Crouse, Lillian Crouse, Leigha Cummings, Kaden Cummins, Avery Daniels, Maxwell Daniels, Lewis Darringer, Allison Davis, Allison Davis, Carson Davis, Dean Davis, Draven Davis, Troy Davis, Madelyn Dawson, Chloe Day, Daniel Deddens, Emily Dehne, Kaitlyn Dehne, Clayton Deitsch, Olivia Deitsch, Sarah Dezarn, Caitlyn Dick, Jackson Dick, Tyler Dickerson, Alexandra Disbro, Hannah Doan, Shelby Dole, Elizabeth Doll, Heath Doll, Katherine Doll, Devon Donawerth, Julia Driggers, Alexandra Dudley, Elizabeth Durham, Cameron Eberhart, Daniel El-Hussein, Hadrian Emley, Katie Engel, Samantha Engel, Jillian Eppinghoff, Gage Ertel, Selena Escobar, Charles Euson, Natalie Evans, Kayla Fannin, Brett Finesman and Hannah Fite.
Also, Bianca Fliehman, Hope Fox, Anna Francis, August Fulton, Savannah Gabbard, Devin Gaines, Emily Garcia, Christian Garrison, Josef Geisen, Blake Gindling, Caine Gindling, Ethan Gindling, Valerie Good, Alex Graf, Emma Green, Molly Gregg, Caleb Griffin, Nathan Griffin, Helen Grimm, Kristopher Grimm, Moses Gutapfel, Thomas Gutapfel, Emily Hafertepen, Kyra Hall, Tara Hall, Michael Hamon, Emily Harrington, Emma Hartley, Sara Hartley, Amelia Hartman, Josephine Hartman, Maria Hartman, Maya Heilmayer, Adrik Herbert, Rachel Hill, Loxea Hipsky, Rhys Hofer, Elizabeth Hoffman, Nicholas Hoffmeier, Kaylee Hollowell, Sydney Hollowell, Cooper Hoog, Peyton Hoog, Luke Hornbach, Zakary Hornberger, John Hotel, Dalton Hotopp, Lauren House, Michaela Houseworth, Kiara Huber, Allison Huismann, Logan Huismann, Jocelyn Hylton and Luke Jackson.
Also, Jacob Johnson, Alexis Kamp, Lacey Kelly, Benjamin Kern, Kathryn Kerr, Jackson Ketcham, Tyler Ketcham, Emma Kichler, Jacob Kichler, Jessica Kincer, Megan Kincer, Emily King, Elizabeth Kirchgassner, Samuel Kirchgassner, Jade Klein, Kari Klem, Mia Klem, Faith Knueven, Breann Kocher, Maxwell Koehler, Carson Koelling, Lauren Koelling, Payge Konerman, Derek Kraus, Raymond Krider, Zoe Kuehling, Evan Kuhn, Jacob Kuhn, Rachel Kuhn, Hannah Lauck, Ryan Lay, Hannah Laymon, Kyle Leising, Hayley Lewis, Maycey Lewis, Isabelle Lowry, Chase Ludwig, Gracey Lynch, Grace Lyness, Paige Lyness, Alexia Makrancy, Paige Makrancy, Jordan Marro, Sean Martin, Lori Masterson, Owen Matthew, Kyla Mattingly, Jordyn Maurer, Kyla Maxwell, Leo Maxwell, Hailey May, Madison McAdams, Blake McAndrew, Andrea McCann, Braden McDaniel and Ally McGuire.
Also, Katelyn McGuire, Kathryn McKinney, Casey McQueen, Alixandra Meister, Josephine Mercer, Josey Mergenthal, Mollie Messmore, Hannah Middleton, Makayla Miles, Kaitlyn Miller, Drake Mitchell, Samantha Mittermeier, Vincent Mock, Noah Morgan, Jackson Moser, Lara Moster, Jazmyn Muckley, Nathaniel Myers, Dara Nash, Evanne Newland, Grace Nichols, Jacob Nixon, Alice Nolfi, Connor Noonan, Nikolas Norman, Andrew Nowlin, Jacob Noyes, Emma Origer, Ava Orschell, Katelynn Osman, William Packer, Lauren Parks, Gabriel Patton, Jayme Pennington, Jayna Pennington, Erik Perkins, Brady Philhower, Drew Philhower, Katheryn Priebe, Eric Puterbaugh, Kenneth Rahm, Christian Ralles, Elijah Ralya, Violet Rebich, Logan Reddell, Savannah Reindl, Kylie Renihan, Hannah Reynolds, Trey Reynolds, Allen Riechman, Hannah Riley and Dakota Risch.
Also, Gabrielle Rogers, Logan Rohrbacher, Cheyenne Rowland, Katelyn Ruebusch, Lauren Ruebusch, Natalie Sawyer, Mackenzie Schantz, Adler Schinaman, Anna Schmidl, Angela Schoenung, Karly Scholl, Lilly Scholle, Anthony Schroder, Kerigan Schuck, Dylan Schutte, Mason Schutte, Michael Schwebach, Kylie Scudder, Jalynn Sears, Shelby Shaeff, Harrison Shattuck, Madison Shumate, Megan Sierra, Adam Sizemore, Dominick Smith, Hunter Sohns, Leah South, Natalie South, Michaela Spangler, Eva Spaugh, Kylee Starost, Matthew Steele, James Stenger, Jayden Stenger, Jessica Stenger, Olivia Stenger, Claire Stoneking-Wagner, Luke Storie, Joshua Stroud, Brody Taylor, Troy Teepe, Jazmyn Templeton, Julia Tiemann, Andrew Toney, Lydia Trabel, Nicholas Turrieta, Makenzie Vignale and Sable Voegele.
Also, Luke Vogelgesang, Dylan Volk, Josie Volpenhein, Ashley Wagner, Danielle Walls, Emma Walters, Isabella Watson, Sophia Watson, Hannah Weber, Landen Weis, Leah Weiss, Austin Wells, Erika Wells, Griffin Werner, Danielle West, Allison White, Carson Whitehead, Alyssa Wilhelm, Emma Wilhelm, Evan Wilhelm, Jill Wilhelm, Noah Wilhelm, Ashlee Willett, Julia Williamson, Kayla Wilson, Jada Witko, Kalei Witte, Lance Wuestefeld and Maya Ziegler.
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